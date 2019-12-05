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Постер к 2-му сезону сериала Расскажи мне сказку
Киноафиша Сериалы Расскажи мне сказку Сезоны Сезон 2

Tell Me a Story 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Расскажи мне сказку»

Во 2-м сезоне сериала «Расскажи мне сказку» действие разворачивается в Нэшвилле, расположенном в штате Теннесси. В основе лежат сказочные истории о Золушке, Спящей красавице, а также Красавице и чудовище. Писатель Такер Рид собирается взять в жены свою возлюбленную Мэдди Прутт, которая служит адвокатом в фирме. Однако в последнее время девушку начинают одолевать сомнения, они с Такером отдаляются друг от друга. Второй сюжет посвящен знаменитой певице, в автомобиле которой взрывается бомба. А в третьей истории рассказывается о Симон Гарлэнд, которая некоторое время назад похоронила отца. Из-за его новой жены они почти не общались.

Список серий 2-го сезона сериала «Расскажи мне сказку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Проклятие The Curse
Сезон 2 Серия 1
5 декабря 2019
Творческий кризис Writer's Block
Сезон 2 Серия 2
12 декабря 2019
Семейный бизнес Family Business
Сезон 2 Серия 3
19 декабря 2019
Фанат номер один Number One Fan
Сезон 2 Серия 4
26 декабря 2019
Новые страницы New Pages
Сезон 2 Серия 5
2 января 2020
Нашлась пропажа Lost and Found
Сезон 2 Серия 6
9 января 2020
Шипы и всё такое Thorns and All
Сезон 2 Серия 7
16 января 2020
Сладкие сны Sweet Dreams
Сезон 2 Серия 8
23 января 2020
Любимый сын Favorite Son
Сезон 2 Серия 9
30 января 2020
Долго и счастливо Ever After
Сезон 2 Серия 10
6 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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