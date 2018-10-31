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Постер к 1-му сезону сериала Расскажи мне сказку
Киноафиша Сериалы Расскажи мне сказку Сезоны Сезон 1

Tell Me a Story 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расскажи мне сказку»

В 1-м сезоне сериала «Расскажи мне сказку» представлено несколько историй из жизни современных людей, которые в итоге объединяются в единое целое. Молодые парень и девушка долго сомневались, но все-таки решили соединить свои судьбы узами брака. Проходя через толпы людей, выражающих политический протест, девушка приводит своего избранника к ювелирному салону, чтобы приобрести обручальные кольца. Спустя некоторое время туда врываются три вора. На их лицах маски сказочных поросят. Охранник салона открывает огонь и падает замертво. А поросятам удается сбежать безнаказанными. В следующем эпизоде

Список серий 1-го сезона сериала «Расскажи мне сказку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глава 1: Надежда Chapter 1: Hope
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2018
Глава 2: Утрата Chapter 2: Loss
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2018
Глава третья: Жадность Chapter 3: Greed
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2018
Глава четвёртая: Гнев Chapter 4: Rage
Сезон 1 Серия 4
22 ноября 2018
Глава пятая: Безумие Chapter 5: Madness
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2018
Глава шестая: Вина Chapter 6: Guilt
Сезон 1 Серия 6
6 декабря 2018
Глава седьмая: Измена Chapter 7: Betrayal
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2018
Глава восьмая: Правда Chapter 8: Truth
Сезон 1 Серия 8
20 декабря 2018
Глава девятая: Фальшь Chapter 9: Deception
Сезон 1 Серия 9
27 декабря 2018
Глава десятая: Прощение Chapter 10: Forgiveness
Сезон 1 Серия 10
3 января 2019
График выхода всех сериалов
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