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Киноафиша Сериалы Вечерний квартал

Вечерний квартал (2004 - …)

Вечірній квартал 18+
Год выпуска 2004
Страна Украина
Всего сезонов 19 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал 1+1
Продолжительность телешоу 252 часа 0 минут
О чем телешоу

Комедийный телепроект «Вечерний квартал» представляет собой серию смешных концертов, где объектами шуток становятся в основном политические деятели. Шоу было создано бывшими участниками «Клуба веселых и находчивых» в середине нулевых, после чего стремительно приобрело популярность и народную любовь. Программа наполнена едкой сатирой, пародиями на известных людей, юмористическими скетчами и музыкальными номерами. Основатели и ведущие – комики Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Александр Пикалов.

В ролях
В ролях
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Евгений Кошевой
Степан Казанин
Степан Казанин
Юрий Крапов
Юрий Крапов
Юрий Корявченков
Юрий Корявченков
Александр Пикалов
Александр Пикалов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Вечерний квартал - Сезон 1 Сезон 1
2005, 8 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 2 Сезон 2
2006, 9 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 3 Сезон 3
2007, 8 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 4 Сезон 4
2008, 11 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 5 Сезон 5
2009, 8 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 6 Сезон 6
2010, 8 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 7 Сезон 7
2011, 7 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 8 Сезон 8
2012, 6 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 9 Сезон 9
2013, 9 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 10 Сезон 10
2014, 10 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 11 Сезон 11
2015, 8 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 12 Сезон 12
2016, 11 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 13 Сезон 13
2017, 11 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 14 Сезон 14
2018, 9 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 15 Сезон 15
2019, 11 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 16 Сезон 16
2020, 12 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 17 Сезон 17
2021, 10 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 18 Сезон 18
2022, 6 эпизодов
Вечерний квартал - Сезон 19 Сезон 19
2023, 6 эпизодов
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