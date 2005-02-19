Как выглядит экс-любовница Машкова: уже жена известного режиссера и актриса номер один

Ушла от Михалкова и стала любовницей: эту историю не любит вспоминать Вертинская

После новостей о замужестве: SHAMAN признался в связи с вдовой Шатунова

Острая неудовлетворенность: озвучены неожиданные причины развода Брежневой и Меладзе

Предала близкая подруга: любимый мужчина наставлял Фриске рога

«Старый и страшный»: женой Евстигнеева была красавица, которая ненавидела актера

Вайкуле мутит от одного упоминания имени Пугачевой: что так раздражает певицу

Спустя месяцы после развода: Брежнева вынуждена экономить на самом главном

Похоже на пытку: вот в каких условиях рожали в османском гареме

На Руси считали, что в эти дни рождаются самые вспыльчивые люди: это не про вас?

Ходченкова не у дел: эту спорную актрису удостоили звания лучшей в России