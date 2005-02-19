Комедийный телепроект «Вечерний квартал» представляет собой серию смешных концертов, где объектами шуток становятся в основном политические деятели. Шоу было создано бывшими участниками «Клуба веселых и находчивых» в середине нулевых, после чего стремительно приобрело популярность и народную любовь. Программа наполнена едкой сатирой, пародиями на известных людей, юмористическими скетчами и музыкальными номерами. Основатели и ведущие – комики Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Александр Пикалов.