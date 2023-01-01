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Вечерний квартал, список сезонов

Вечірній квартал
Год выпуска 2004
Страна Украина
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал 1+1
Список сезонов телешоу «Вечерний квартал»
Вечерний квартал - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 19 февраля 2005 - 4 декабря 2005
Вечерний квартал - Сезон 2 Сезон 2
9 эпизодов 1 февраля 2006 - 23 декабря 2006
Вечерний квартал - Сезон 3 Сезон 3
8 эпизодов 1 января 2007 - 10 ноября 2007
Вечерний квартал - Сезон 4 Сезон 4
11 эпизодов 1 января 2008 - 31 декабря 2008
Вечерний квартал - Сезон 5 Сезон 5
8 эпизодов 14 марта 2009 - 31 декабря 2009
Вечерний квартал - Сезон 6 Сезон 6
8 эпизодов 8 марта 2010 - 31 декабря 2010
Вечерний квартал - Сезон 7 Сезон 7
7 эпизодов 12 марта 2011 - 31 декабря 2011
Вечерний квартал - Сезон 8 Сезон 8
6 эпизодов 31 марта 2012 - 31 декабря 2012
Вечерний квартал - Сезон 9 Сезон 9
9 эпизодов 8 марта 2013 - 31 декабря 2013
Вечерний квартал - Сезон 10 Сезон 10
10 эпизодов 12 апреля 2014 - 31 декабря 2014
Вечерний квартал - Сезон 11 Сезон 11
8 эпизодов 7 марта 2015 - 31 декабря 2015
Вечерний квартал - Сезон 12 Сезон 12
11 эпизодов 19 марта 2016 - 31 декабря 2016
Вечерний квартал - Сезон 13 Сезон 13
11 эпизодов 25 марта 2017 - 31 декабря 2017
Вечерний квартал - Сезон 14 Сезон 14
9 эпизодов 17 марта 2018 - 31 декабря 2018
Вечерний квартал - Сезон 15 Сезон 15
11 эпизодов 16 марта 2019 - 31 декабря 2019
Вечерний квартал - Сезон 16 Сезон 16
12 эпизодов 28 марта 2020 - 31 декабря 2020
Вечерний квартал - Сезон 17 Сезон 17
10 эпизодов 17 апреля 2021 - 31 декабря 2021
Вечерний квартал - Сезон 18 Сезон 18
6 эпизодов 23 августа 2022 - 31 декабря 2022
Вечерний квартал - Сезон 19 Сезон 19
6 эпизодов 11 марта 2023 - 2 сентября 2023
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