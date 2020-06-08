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Постер к 1-му сезону сериала Я могу уничтожить тебя
Киноафиша Сериалы Я могу уничтожить тебя Сезоны Сезон 1

I May Destroy You 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июня 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я могу уничтожить тебя»

В 1-м сезоне сериала «Я могу тебя уничтожить» молодая темнокожая писательница из Лондона вкушает все прелести богемной жизни. Она проводит много времени на светских вечеринках, тусуется с приятелями и пишет свою первую книгу, где планирует предстать голосом своего поколения. Но радужные перспективы ломает чудовищное происшествие в клубе — в напитке главной героини оказывается запрещенное вещество, после чего она сталкивается с сексуальным насилием. На следующий день Арабелле приходится нелегко. Она вынуждена буквально заново собирать себя по кускам: ее жизнь раз и навсегда меняется.

Список серий 1-го сезона сериала «Я могу уничтожить тебя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глаза, глаза, глаза Eyes, Eyes, Eyes, Eyes
Сезон 1 Серия 1
8 июня 2020
Кто-то врет Someone Is Lying
Сезон 1 Серия 2
8 июня 2020
Не забывай о море Don't Forget the Sea
Сезон 1 Серия 3
15 июня 2020
Было здорово That Was Fun
Сезон 1 Серия 4
15 июня 2020
…И тут оно ...It Just Came Up
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2020
Альянс The Alliance
Сезон 1 Серия 6
22 июня 2020
Счастливые животные Happy Animals
Сезон 1 Серия 7
29 июня 2020
Черта Спектр Граница Line Spectrum Border
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2020
Соцсети – отличный способ связи Social Media Is a Great Way to Connect
Сезон 1 Серия 9
6 июля 2020
Соцсети – отличный способ связи The Cause the Cure
Сезон 1 Серия 10
6 июля 2020
Хочешь узнать пол? Would You Like to Know the Sex?
Сезон 1 Серия 11
13 июля 2020
Смерть эго Ego Death
Сезон 1 Серия 12
13 июля 2020
График выхода всех сериалов
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