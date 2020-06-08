В 1-м сезоне сериала «Я могу тебя уничтожить» молодая темнокожая писательница из Лондона вкушает все прелести богемной жизни. Она проводит много времени на светских вечеринках, тусуется с приятелями и пишет свою первую книгу, где планирует предстать голосом своего поколения. Но радужные перспективы ломает чудовищное происшествие в клубе — в напитке главной героини оказывается запрещенное вещество, после чего она сталкивается с сексуальным насилием. На следующий день Арабелле приходится нелегко. Она вынуждена буквально заново собирать себя по кускам: ее жизнь раз и навсегда меняется.