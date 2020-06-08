Menu
I May Destroy You 2020, season 1

Season premiere 8 June 2020
Production year 2020
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"I May Destroy You" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Я могу тебя уничтожить» молодая темнокожая писательница из Лондона вкушает все прелести богемной жизни. Она проводит много времени на светских вечеринках, тусуется с приятелями и пишет свою первую книгу, где планирует предстать голосом своего поколения. Но радужные перспективы ломает чудовищное происшествие в клубе — в напитке главной героини оказывается запрещенное вещество, после чего она сталкивается с сексуальным насилием. На следующий день Арабелле приходится нелегко. Она вынуждена буквально заново собирать себя по кускам: ее жизнь раз и навсегда меняется.

"I May Destroy You" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Eyes, Eyes, Eyes, Eyes
Season 1 Episode 1
8 June 2020
Someone Is Lying
Season 1 Episode 2
8 June 2020
Don't Forget the Sea
Season 1 Episode 3
15 June 2020
That Was Fun
Season 1 Episode 4
15 June 2020
...It Just Came Up
Season 1 Episode 5
22 June 2020
The Alliance
Season 1 Episode 6
22 June 2020
Happy Animals
Season 1 Episode 7
29 June 2020
Line Spectrum Border
Season 1 Episode 8
29 June 2020
Social Media Is a Great Way to Connect
Season 1 Episode 9
6 July 2020
The Cause the Cure
Season 1 Episode 10
6 July 2020
Would You Like to Know the Sex?
Season 1 Episode 11
13 July 2020
Ego Death
Season 1 Episode 12
13 July 2020
