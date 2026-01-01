Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Я могу уничтожить тебя
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Награды и номинации «Я могу уничтожить тебя»
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Primetime Emmy Awards 2021
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Лучшее музыкальное руководство
Победитель
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Contemporary Costumes
Номинант
Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Победитель
Лучший мини-сериал
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Лучший актёр или актриса на ТВ
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
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