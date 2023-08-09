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Постер к 1-му сезону сериала Странная планета
Киноафиша Сериалы Странная планета Сезоны Сезон 1

Strange Planet
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Странная планета»

В 1 сезоне сериала «Странная планета» странные голубые существа с другой планеты однажды замечают кошку возле своего дома. Она крадется, прячется и наворачивает круги вокруг их жилища. Настоящее веселье начинается, когда пришельцы пытаются подражать этому удивительному созданию. Большеглазые ярко-голубые герои живут на планете, у которой много общего с Землей. Инопланетяне загорают и чихают, однако эти действия описаны такими фразами, как «повреждение солнцем» и «взрывы жидкости на лице». Их привычное существование меняется с появлением кошки, которая производит неизгладимое впечатление на главных героев.

Список серий сериала Странная планета График выхода всех сериалов
Сезон 1
Летательный аппарат The Flying Machine
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2023
Бандит с семерыми пальцами Greyscale Finger Bandit
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2023
"Осторожнее" Careful Now
Сезон 1 Серия 3
9 августа 2023
Большая мокрость The Big Wet
Сезон 1 Серия 4
16 августа 2023
Семья, фанаты, футшар Family, Fandom, Footorb
Сезон 1 Серия 5
23 августа 2023
Ключевое изменение Key Change
Сезон 1 Серия 6
30 августа 2023
Подростковая тряска конечностями Adolescent Limbshake
Сезон 1 Серия 7
6 сентября 2023
Крошечный мусор Tiny Trash
Сезон 1 Серия 8
13 сентября 2023
Перед восходом звезды Before Star Rise
Сезон 1 Серия 9
20 сентября 2023
День двойной тени Double Shadow Day
Сезон 1 Серия 10
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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