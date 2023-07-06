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Постер к 1-му сезону сериала Бродяга Кэнсин
Киноафиша Сериалы Бродяга Кэнсин Сезоны Сезон 1

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бродяга Кэнсин»

В 1-м сезоне сериала «Бродяга Кэнсин» события разворачиваются в Японии, в эру Мэйдзи. После того как народ восстал против сегуната Токугава, японцам запретили носить мечи. Но и это не остановило преступления, которые творятся на улицах. В центре действия оказывается юный странник Кэнсин Химура, который в прошлом вошел в историю как безжалостный убийца Хитокири Батосай. Он хочет исправить все, что натворил в прошлом. Обуреваемый чувством вины, Кэнсин дает клятву больше не нападать на людей. Теперь он живет у девушки по имени Каору Камия, которая является мастером боевых искусств. Однако экс-убийце не так легко убежать от своего прошлого.

График выхода новых серий Бродяга Кэнсин 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 августа 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
31 августа 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 сентября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 октября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
12 октября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
19 октября 2023
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
26 октября 2023
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
2 ноября 2023
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 ноября 2023
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
16 ноября 2023
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 ноября 2023
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
30 ноября 2023
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
7 декабря 2023
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
14 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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