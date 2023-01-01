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Бродяга Кэнсин, список сезонов

Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Fuji TV
Список сезонов сериала «Бродяга Кэнсин»
Бродяга Кэнсин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
24 эпизода 6 июля 2023 - 14 декабря 2023
 
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