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Постер к 1-му сезону сериала Гены искусственного интеллекта
Киноафиша Сериалы Гены искусственного интеллекта Сезоны Сезон 1

The Gene of AI
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гены искусственного интеллекта»

В 1-м сезоне сериала «Гены искусственного интеллекта» Икару Судо помогает роботам и гуманоидам исцелиться. В недалеком будущем гуманоиды с искусственным интеллектом составляют примерно 10% населения. Помио того, у Хикару есть секретное имя — Моггадит, под которым он проводит некоторые медицинские процедуры подпольно. Например, для мужчины, который случайно заразил свою супругу-гуманоида вирусом при нелегальном копировании информации. Икару предлагает услугу по перезаписи ее памяти, иным словами, резервное копирование. Но останется ли «сознание» гуманоида прежним после этого?

Список серий сериала Гены искусственного интеллекта График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 августа 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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