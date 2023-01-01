Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Императрицы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Гены искусственного интеллекта
Киноафиша Сериалы Гены искусственного интеллекта Сезоны

Гены искусственного интеллекта, список сезонов

The Gene of AI
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Гены искусственного интеллекта»
Гены искусственного интеллекта - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 7 июля 2023 - 29 сентября 2023
 
Related video
После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна
За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»
Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой
Актеры были в ужасе: почему продолжение «Маленькой Веры» так и не вышло
Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете
«Она пьяница»: Васильева кратко высказалась о том, как Лолита ведет себя на площадке
Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы
«Это грязь»: чего никто не ожидал от Алины Кабаевой
В нищете и одиночестве: Гайдай считал этого актера номером один, но он умер страшной смертью
Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
Этим даром Телец наделен от рождения: жизнь с ним просто сказка
Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше