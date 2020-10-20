Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sheker season 1 watch online

Sheker season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sheker Seasons Season 1

Sheker 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 8
Runtime 2 hours 40 minutes
"Sheker " season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Шекер» события разворачиваются в Астане в наши дни. В лучшем столичном вузе учится простой паренек по имени Алдияр. Но он легкомысленно относится к такому везению и часто прогуливает пары. В итоге Алдика отчисляют со второго курса. Он не может признаться в этом отцу, который немедленно заберет его в родной городок, а для восстановления в университете требуется большая сумма. Друг предлагает ему подзаработать опасным, но верным способом – стать наркокурьером. Алдик начинает разносить «синтетику» и делать закладки. Сперва он надеется собрать нужные деньги и бросить, но этот бизнес быстро затягивает.

Series rating

7.6
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Write review
"Sheker " season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Первая закладка
Season 1 Episode 1
20 October 2020
Издержки профессии
Season 1 Episode 2
20 October 2020
У меня свой бизнес
Season 1 Episode 3
3 November 2020
Я просто учебу раскидать хотел
Season 1 Episode 4
13 November 2020
Где мой стафф, с*ка?!
Season 1 Episode 5
1 December 2020
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Season 1 Episode 6
15 December 2020
Мефедронщица
Season 1 Episode 7
5 January 2021
Лисы с курами не работают
Season 1 Episode 8
24 January 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more