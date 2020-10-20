В 1-м сезоне сериала «Шекер» события разворачиваются в Астане в наши дни. В лучшем столичном вузе учится простой паренек по имени Алдияр. Но он легкомысленно относится к такому везению и часто прогуливает пары. В итоге Алдика отчисляют со второго курса. Он не может признаться в этом отцу, который немедленно заберет его в родной городок, а для восстановления в университете требуется большая сумма. Друг предлагает ему подзаработать опасным, но верным способом – стать наркокурьером. Алдик начинает разносить «синтетику» и делать закладки. Сперва он надеется собрать нужные деньги и бросить, но этот бизнес быстро затягивает.