В 1-м сезоне сериала «Грядущему веку» события разворачиваются в провинциальном городке Синегорске в расцвет правления советской власти. Все народные волнения и революции позади, настало время строить новое государство «на обломках самовластья». Строговы все так же живут в родном городе, лишь поколения семьи сменяются одно другим. Теперь свою судьбу строит молодой Максим Строгов, воспитанный в старом мире, но головой стремящийся вперед. Находясь на рубеже эпох и поколений, парень теряется в жизни. Но все меняется, когда в городок наведывается представитель ЦК КПСС из столицы Антон Соболев с супругой Надей.