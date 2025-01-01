Menu
Gryadushchemu veku season 1 watch online

Gryadushchemu veku season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Gryadushchemu veku Seasons Season 1

Gryadushchemu veku 0+
Title Сезон 1
Season premiere 26 June 1985
Production year 1985
Number of episodes 5
Runtime 7 hours 30 minutes
"Gryadushchemu veku" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Грядущему веку» события разворачиваются в провинциальном городке Синегорске в расцвет правления советской власти. Все народные волнения и революции позади, настало время строить новое государство «на обломках самовластья». Строговы все так же живут в родном городе, лишь поколения семьи сменяются одно другим. Теперь свою судьбу строит молодой Максим Строгов, воспитанный в старом мире, но головой стремящийся вперед. Находясь на рубеже эпох и поколений, парень теряется в жизни. Но все меняется, когда в городок наведывается представитель ЦК КПСС из столицы Антон Соболев с супругой Надей.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.9 IMDb
"Gryadushchemu veku" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 June 1985
Серия 2
Season 1 Episode 2
3 July 1985
Серия 3
Season 1 Episode 3
10 July 1985
Серия 4
Season 1 Episode 4
17 July 1985
Серия 5
Season 1 Episode 5
24 July 1985
TV series release schedule
