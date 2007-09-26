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Постер к 1-му сезону сериала Грязные мокрые деньги
Киноафиша Сериалы Грязные мокрые деньги Сезоны Сезон 1

Dirty Sexy Money 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грязные мокрые деньги»

В 1-м сезоне сериала «Грязные мокрые деньги» молодой адвокат вынужден работать на одну из самых богатых семей Нью-Йорка. После гибели своего отца Датча в авиакатастрофе Ник Джордж неохотно согласился стать семейным юристом клана Дарлингов, представителей высшего общества. Ник знакомится с авиамехаником Норманом Эксли и узнает, что он шантажировал Брайана Дарлинга по поводу его внебрачного ребенка. На черный рынок попадает видео сексуального характера, компрометирующее Дарлингов. Нику предстоит выяснить, кто стоит за этим. У Патрика начались панические атаки из-за того, что он баллотируется в Сенат. 

Список серий 1-го сезона сериала «Грязные мокрые деньги» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2007
Львы The Lions
Сезон 1 Серия 2
3 октября 2007
Итальянский банкир The Italian Banker
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2007
Кьявенеска The Chiavennasca
Сезон 1 Серия 4
17 октября 2007
Мост The Bridge
Сезон 1 Серия 5
24 октября 2007
Игра The Game
Сезон 1 Серия 6
31 октября 2007
Свадьба The Wedding
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2007
Загородный дом The Country House
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2007
Часы The Watch
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2007
Щелкунчик The Nutcracker
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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