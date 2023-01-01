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Киноафиша Сериалы Букины Сезоны Сезон 1

Bukiny
Название Сезон 1
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Букины»

В 1-м сезоне сериала «Букины» действие происходит в Екатеринбурге. В суровом уральском городе живет семейка Букиных, которая многим может показаться весьма своеобразной. Однако если приглядеться к ним повнимательнее, станет понятно, что странности, характерные для каждого из героев, на самом деле являются довольно яркими проявлениями типично русского менталитета. Продавец обуви Гена, его супруга Даша, их дочь Света и сын Роман в меру эгоистичны, сварливы, заносчивы и порой совершенно бессердечны к своим родственникам. Но несмотря на все это, на самом деле они любят друг друга и остаются крепкой семьей.

Список серий сериала Букины График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
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