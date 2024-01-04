Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Подземелье вкусностей 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подземелье вкусностей
Киноафиша Сериалы Подземелье вкусностей Сезоны Сезон 1

Dungeon meshi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 24
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подземелье вкусностей»

В 1-м сезоне сериала «Подземелье вкусностей» действие происходит в фэнтезийном мире, где бесстрашные путешественники исследуют необъятную систему подземелий, населенную разнообразными чудовищами. Один из таких отрядов возглавляет искатель приключений и воин Лайос Торден. С ним идут его сестра-маг Фалин, полуэльфийка Марсилла Донато, гном Чилчак Тимс и еще несколько разномастных героев. В одном из залов подземелья они натыкаются на дракона, которого им не удается победить. Монстр проглатывает Фалин, а выжившие убегают. Они решают вернуться и достать ее из драконьего желудка, но их запасы еды на исходе. Поэтому им придется охотиться на чудовищ.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Подземелье вкусностей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
25 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
29 февраля 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 марта 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 марта 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 марта 2024
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
4 апреля 2024
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 апреля 2024
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 апреля 2024
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
25 апреля 2024
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
2 мая 2024
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
9 мая 2024
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
16 мая 2024
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 мая 2024
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
30 мая 2024
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
6 июня 2024
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
13 июня 2024
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше