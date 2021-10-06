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Постер к 1-му сезону телешоу Невероятная выпечка
Киноафиша Сериалы Невероятная выпечка Сезоны Сезон 1

Baking Impossible 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон телешоу «Невероятная выпечка»

В 1-м сезоне шоу «Невероятная выпечка» объединит инженеров и пекарей для общего дела. Используя знания о тесте и технике, пары должны будут приготовить выпечку, которая поразит жюри не только вкусом и внешним видом, но и функциональностью. В каждом эпизоде игрокам даются различные задания: например, создать съедобное поле для гольфа, на котором можно играть, или сладкий костюм для реального человека, способный выдержать активное движение при ношении. Пары соревнуются с другими, и в каждом выпуске одна из них выбывает. На кону солидный денежный приз в размере 100 тысяч долларов.

Список серий телешоу Невероятная выпечка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Удержаться на плаву Whatever Floats Your Boat
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2021
Раз, два, три – робот, беги! Off to the Robot Races
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2021
Сладкая цепная реакция Sweet Chain Reactions
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2021
Фо! Игра в мини-гольф Fore! The Love of Mini Golf
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2021
Торт на подиуме Cake on the Catwalk
Сезон 1 Серия 5
6 октября 2021
Выпечка на высоте Baking to New Heights
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2021
Вкусный краш-тест Crash Test Yummy
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2021
Мост победы Bridge to Victory
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2021
График выхода всех сериалов
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