«Невероятная выпечка» – кулинарное шоу от Netflix, в котором создатели решили столкнуть лицом к лицу представителей двух совершенно разных профессий. Одним из конкурсантов будет пекарь, а другим – инженер. Участникам, которые никогда не встречались прежде, предстоит объединиться в пары. Они будут соревноваться против других команд, создавая гастрономические шедевры на заданную тему. Но это должна быть не просто пища, а хитрые съедобные конструкции. На выполнение задания дается 18 часов, после которых блюда попадают на стресс-тест. Созданная игроками выпечка должна пройти испытание на прочность.