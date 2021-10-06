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Постер телешоу Невероятная выпечка
Постер телешоу Невероятная выпечка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Невероятная выпечка

Невероятная выпечка (2021 - …)

Baking Impossible 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 6 часов 24 минуты

О чем телешоу

«Невероятная выпечка» – кулинарное шоу от Netflix, в котором создатели решили столкнуть лицом к лицу представителей двух совершенно разных профессий. Одним из конкурсантов будет пекарь, а другим – инженер. Участникам, которые никогда не встречались прежде, предстоит объединиться в пары. Они будут соревноваться против других команд, создавая гастрономические шедевры на заданную тему. Но это должна быть не просто пища, а хитрые съедобные конструкции. На выполнение задания дается 18 часов, после которых блюда попадают на стресс-тест. Созданная игроками выпечка должна пройти испытание на прочность.

Невероятная выпечка - трейлер первого сезона
Невероятная выпечка  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7 IMDb
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Сезоны
Невероятная выпечка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
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