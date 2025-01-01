Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида

Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей

Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит

«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят

Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)

«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)

«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян

«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)

«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся

«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»