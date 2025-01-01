Документальный проект посвящен людям, которые много лет живут с протезами и ежедневно сталкиваются с огромным количеством испытаний. В каждом из трех эпизодов речь идет о протезировании и разных аспектах жизни людей с роботизированными конечностями. Жизнь главных героев изменилась, когда они получили травмы рук или ног в той или иной жизненной ситуации. Они поделятся своим опытом и расскажут, как адаптировались к новым условиям. Кроме того, герои помогут людям, которые недавно столкнулись с аналогичной проблемой.