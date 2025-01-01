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Киноафиша Сериалы Киборг

Киборг (2024 - …)

Kiborg 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Premier

О чем сериал

Документальный проект посвящен людям, которые много лет живут с протезами и ежедневно сталкиваются с огромным количеством испытаний. В каждом из трех эпизодов речь идет о протезировании и разных аспектах жизни людей с роботизированными конечностями. Жизнь главных героев изменилась, когда они получили травмы рук или ног в той или иной жизненной ситуации. Они поделятся своим опытом и расскажут, как адаптировались к новым условиям. Кроме того, герои помогут людям, которые недавно столкнулись с аналогичной проблемой.

Киборг - трейлер первого сезона
Киборг  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Киборг - Сезон 1 Сезон 1
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