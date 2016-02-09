Menu
Wanted 2016 - 2018 season 1

Wanted season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Wanted Seasons Season 1

Wanted
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 February 2016
Production year 2016
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Wanted" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Беглянки» главными героинями оказываются бухгалтер Челси и кассир Лола. Однажды, стоя на автобусной остановке, они попадают в эпицентр криминальной разборки. После того как девушки стали свидетельницами неудачно прошедшего криминального обмена, их похищает один из злоумышленников. Молодые женщины пускаются в бега. Они направляются на север в Квинсленд. Спустя некоторое время в новостной программе в списке разыскиваемых сотрудниками правоохранительных органов преступников появляется портрет Лолы. Девушку стали узнавать люди на улицах. Им с Челси приходится трудно.

7.6 IMDb
"Wanted" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Chelsea and Lola
Season 1 Episode 1
9 February 2016
Run Lola Run
Season 1 Episode 2
16 February 2016
Us and Them
Season 1 Episode 3
23 February 2016
Badlands
Season 1 Episode 4
1 March 2016
Detour
Season 1 Episode 5
8 March 2016
Dead End
Season 1 Episode 6
8 March 2016
TV series release schedule
