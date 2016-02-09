В 1-м сезоне сериала «Беглянки» главными героинями оказываются бухгалтер Челси и кассир Лола. Однажды, стоя на автобусной остановке, они попадают в эпицентр криминальной разборки. После того как девушки стали свидетельницами неудачно прошедшего криминального обмена, их похищает один из злоумышленников. Молодые женщины пускаются в бега. Они направляются на север в Квинсленд. Спустя некоторое время в новостной программе в списке разыскиваемых сотрудниками правоохранительных органов преступников появляется портрет Лолы. Девушку стали узнавать люди на улицах. Им с Челси приходится трудно.