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Постер к 2-му сезону сериала Агенты времени
Киноафиша Сериалы Агенты времени Сезоны Сезон 2

Shi Guang Dai Li Ren 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Агенты времени»

Во 2-м сезоне сериала «Агенты времени» в центре событий оказываются Чэн и Лу, которые открыли фотоателье и предложили посетителям удивительную услугу: отправиться в прошлое, чтобы что-то в нем поменять. Получив снимок, Чэн проникал внутрь клиента, а Лу контролировал этот процесс. Каждый заказчик рассказывал свою невероятную историю. Оказывая помощь другим изменить прошлое, центральные герои раскрывают и собственные тайны. События предыдущего сезона привели к неожиданной ситуации. Героям предстоит исправить настоящее до того, как они снова окажутся в прошлом, поскольку отныне им угрожает опасность.

Список серий сериала Агенты времени График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Падающий Falling
Сезон 2 Серия 1
14 июля 2023
Ночной рейд Night Raid
Сезон 2 Серия 2
14 июля 2023
Две похороны Two Funerals
Сезон 2 Серия 3
21 июля 2023
II-4
Сезон 2 Серия 4
28 июля 2023
Тайная вечеря Last Supper
Сезон 2 Серия 5
4 августа 2023
Ли Тянь Си Li Tian Xi
Сезон 2 Серия 6
11 августа 2023
Городская война Urban Warfare
Сезон 2 Серия 7
18 августа 2023
Заложник Hostage
Сезон 2 Серия 8
25 августа 2023
Три этажа Three Stories
Сезон 2 Серия 9
1 сентября 2023
Импровизируя Improvise
Сезон 2 Серия 10
8 сентября 2023
Конфронтация Confrontation
Сезон 2 Серия 11
15 сентября 2023
Не могу жить без хорошего брата Can't Live Without a Good Brother
Сезон 2 Серия 12
22 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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