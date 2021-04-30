Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Человек ниоткуда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Агенты времени
Киноафиша Сериалы Агенты времени Сезоны Сезон 1

Shi Guang Dai Li Ren 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 13 минут
О чем 1-й сезон сериала «Агенты времени»

В 1-м сезоне сериала «Агенты времени» действие разворачивается в большом городе, где на одной из улиц располагается фотоателье под названием Time Photo Studio. На самом деле оно является лишь прикрытием для ребят, которые здесь заправляют. Молодые люди, обладающие сверхъестественными способностями, разместили в Интернете объявление, согласно которому некая мистическая Дьявольица вселится в любую фотографию и выполнит любое пожелание клиента. За денежное вознаграждение, разумеется. Девушка, которая работает с парнями, служит для них прикрытием. Но однажды все выходит из-под контроля...

Список серий сериала Агенты времени График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
ЭММА EMMA
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2021
Секретный рецепт Secret Recipe
Сезон 1 Серия 2
30 апреля 2021
Проиграть, а не выиграть To Lose, Not To Win
Сезон 1 Серия 3
7 мая 2021
Признаваться Confess
Сезон 1 Серия 4
14 мая 2021
Прощание Farewell
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2021
Поиск ребенка Search of The Child
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2021
Тетя май Aunt May
Сезон 1 Серия 7
11 июня 2021
Потерянный сигнал Lost Signal
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2021
Следствие доброй воли Consequence of Goodwill
Сезон 1 Серия 9
25 июня 2021
Ловушка Trap
Сезон 1 Серия 10
2 июля 2021
Вершина Света Pinnacle of Light
Сезон 1 Серия 11
9 июля 2021
График выхода всех сериалов
Related video
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше