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Постер к 1-му сезону сериала Легенда о Белом Ките
Киноафиша Сериалы Легенда о Белом Ките Сезоны Сезон 1

Hakugei densetsu 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Легенда о Белом Ките»

В 1-м сезоне сериала «Легенда о Белом Ките» события разворачиваются в 4699 году. Жители Земли и многих других планет давно научились бороздить космос и вышли в бескрайние просторы Вселенной. Теперь между планетами путешествуют гигантские космические корабли-лайнеры, перевозящие грузы и людей. В народе их шутливо называют «Китами» за их габариты и внешний вид. На борт одного из таких кораблей зайцем проникает ребенок – маленький мальчик Лаки родом с планеты Режим. Он никогда не видел родного мира, но знает, что его погибшие родители были оттуда. Лаки мечтает найти эту заброшенную планету и вернуть ее к жизни.

Список серий 1-го сезона сериала «Легенда о Белом Ките» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 1997
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 1997
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 1997
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 1997
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 1997
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 мая 1997
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 мая 1997
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 июня 1997
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 мая 1997
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 июня 1997
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 июля 1997
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
23 июля 1997
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
30 июля 1997
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
13 августа 1997
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
10 сентября 1997
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
17 сентября 1997
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
22 октября 1997
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
29 октября 1997
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
24 марта 1999
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
31 марта 1999
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
7 апреля 1999
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
14 апреля 1999
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
21 апреля 1999
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
28 апреля 1999
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
6 мая 1999
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
12 мая 1999
График выхода всех сериалов
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