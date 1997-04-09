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Постер сериала Легенда о Белом Ките
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Киноафиша Сериалы Легенда о Белом Ките

Легенда о Белом Ките (1997 - 1999)

Hakugei densetsu 18+
Год выпуска 1997
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал QTV
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

В центре событий этой фантастической истории находится маленький мальчик по имени Лаки. Еще во младенчестве он лишился родителей, и в память о них ему осталось только название родной планеты – Режим. Добраться до нее не так-то просто, ведь она находится за сотни световых лет от того места, где живет сейчас мальчик. Но он решается на грандиозное путешествие и тайно подсаживается на борт «Кита» – огромного межпланетного лайнера, который дрейфует в открытом космосе. Он хочет найти и вернуть свой мир.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Легенда о Белом Ките - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1997, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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