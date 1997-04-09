В центре событий этой фантастической истории находится маленький мальчик по имени Лаки. Еще во младенчестве он лишился родителей, и в память о них ему осталось только название родной планеты – Режим. Добраться до нее не так-то просто, ведь она находится за сотни световых лет от того места, где живет сейчас мальчик. Но он решается на грандиозное путешествие и тайно подсаживается на борт «Кита» – огромного межпланетного лайнера, который дрейфует в открытом космосе. Он хочет найти и вернуть свой мир.