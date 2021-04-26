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Постер к 1-му сезону сериала Ментозавры
Киноафиша Сериалы Ментозавры Сезоны Сезон 1

Mentozavry 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 10 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ментозавры»

В 1-м сезоне сериала «Ментозавры» в центре событий оказываются сотрудники довольно специфического 101-го петербургского отделения полиции. Сюда, в Коломенский район, проштрафившихся служак отправляют, как в ссылку. Например, капитан Орехов чрезмерно увлекается азартными играми и спорами на деньги, майор Шведов планомерно спивается из-за жизненных неурядиц, капитан Доценко постоянно лезет на рожон, забывая о приказах начальства, а лейтенант Спасский и вовсе увел жену у бывшего шефа. Но когда перед ними оказывается серьезное дело о похитителе молодых матерей, ребятам впервые удается собраться и с умом применить свои способности.

Список серий сериала Ментозавры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Что наша жизнь – игра!
Сезон 1 Серия 1
26 апреля 2021
Квартирный вопрос
Сезон 1 Серия 2
27 апреля 2021
Ограбление по…
Сезон 1 Серия 3
28 апреля 2021
Скоростной режим
Сезон 1 Серия 4
29 апреля 2021
Любовь зла
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2021
Мост
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2021
Мрачный аферист
Сезон 1 Серия 7
6 мая 2021
Встреча выпускников
Сезон 1 Серия 8
11 мая 2021
Чужая жизнь
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2021
Смерть в отеле
Сезон 1 Серия 10
13 мая 2021
Жалкий бизнес
Сезон 1 Серия 11
17 мая 2021
Экспериментальная партия
Сезон 1 Серия 12
18 мая 2021
Девятая жертва
Сезон 1 Серия 13
19 мая 2021
Последнее танго
Сезон 1 Серия 14
20 мая 2021
Перстень с печаткой
Сезон 1 Серия 15
24 мая 2021
Дело семейное
Сезон 1 Серия 16
25 мая 2021
График выхода всех сериалов
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