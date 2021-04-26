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Киноафиша Сериалы Ментозавры

Ментозавры (2021 - …)

Mentozavry 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 10 часов 40 минут

О чем сериал

Действие российского детективно-комедийного сериала «Ментозавры» разворачивается в Коломенском районе города Санкт-Петербурга. Все сотрудники оперативной службы, работающие в 101-м отделе, имеют какие-то профессиональные «грешки». Здесь служат те, кем в прошлом было недовольно руководство, однако не уволило, а предоставило шанс доработать до пенсионного возраста. Майор Шведов злоупотребляет алкоголем. Орехов зависим от азартных игр. А Спасский скрывается от шефа, поскольку был любовником его супруги. 

В ролях
В ролях
Дмитрий Соловьев
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
Алексей Шильников
Алексей Шильников
Алесь Снопковский
Алесь Снопковский
Андрей Погребинский
Андрей Погребинский
Марк Овчинников
Марк Овчинников
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Сезоны
Ментозавры - Сезон 1 Сезон 1
2021, 16 эпизодов
 
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