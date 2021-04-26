Действие российского детективно-комедийного сериала «Ментозавры» разворачивается в Коломенском районе города Санкт-Петербурга. Все сотрудники оперативной службы, работающие в 101-м отделе, имеют какие-то профессиональные «грешки». Здесь служат те, кем в прошлом было недовольно руководство, однако не уволило, а предоставило шанс доработать до пенсионного возраста. Майор Шведов злоупотребляет алкоголем. Орехов зависим от азартных игр. А Спасский скрывается от шефа, поскольку был любовником его супруги.