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Постер к 1-му сезону сериала Ночной администратор
Киноафиша Сериалы Ночной администратор Сезоны Сезон 1

The Night Manager
Оригинальное название Season 1
Название Cезон 1
Премьера сезона 16 февраля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 29 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ночной администратор»

В 1-м сезоне сериала «Ночной администратор» главным героем является бывший британский солдат по имени Джонатан Пайн, которого наняла для сотрудничества представительница разведки Бёрр. Между двумя разведывательными организациями, располагающимися в разных американских городах, возник альянс, который отправляет Пайна прямо в логово преступников. Главному герою предстоит раскрыть деятельность синдиката по торговле оружием и разоблачить главного злодея – Ричарда Ропера. Для этого мужчине предстоит втереться в доверие торговца оружием, его возлюбленной Джед и подельника Коркорана.

Список серий сериала Ночной администратор График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 февраля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 февраля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 февраля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 февраля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 июня 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 июня 2023
График выхода всех сериалов
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