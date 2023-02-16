Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке

Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей

Лучшей экранизацией Агаты Кристи по сей день считается этот фильм 1974 года: новинки даже рядом не стояли

«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»

«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)

«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге

«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся

«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»

«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян

«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)