Отзывы о сериале «Трепачи»

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Трепачи
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winifredhorton5005
21 сентября 2023, 12:06
Оценка
«Трепачи» можно смело назвать одним из самых прикольных сериалов за последнее время. Шутки здесь действительно смешные, ситуации жизненные, а Глеб Калюжный и Юрий Стоянов просто великолепно чувствуют себя в своих образах. Так что можете смело смотреть!
21 сентября 2023, 12:06
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Киноафиша.инфо
21 сентября 2023, 17:01
в ответ на сообщение
winifredhorton5005 от 21 сентября 2023, 12:06
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
21 сентября 2023, 17:01
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Полина Фокина
28 сентября 2023, 09:25
Оценка
Хороший сериал наметился. Вот смотрели уже несколько серий и реально втянулись. С самого начала история интригует, есть много удачных и смешных моментов, поэтому можете смело заценить) Позитива точно хватит на всех.
28 сентября 2023, 09:25
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Киноафиша.инфо
29 сентября 2023, 03:16
в ответ на сообщение
Полина Фокина от 28 сентября 2023, 09:25
Очень рады прочесть ваше мнение , спасибо 😌
29 сентября 2023, 03:16
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