Новости о сериале «Праздники»

Анастасия Калашникова ответила на вопросы Киноафиши
Анастасия Калашникова ответила на вопросы Киноафиши На ТНТ состоялась премьера второго сезона сериала «Праздники». Проект посвящен непростым отношениям внутри базовой ячейки общества.  
19 ноября 2024 12:23
Актер, который играет в режиссера: путь Бориса Дергачева
Актер, который играет в режиссера: путь Бориса Дергачева На ТНТ стартовал второй сезон сериала «Праздники», поставленный Дергачевым.
12 ноября 2024 13:36
