Анастасия Калашникова ответила на вопросы Киноафиши
На ТНТ состоялась премьера второго сезона сериала «Праздники». Проект посвящен непростым отношениям внутри базовой ячейки общества.
Написать
19 ноября 2024 12:23
Актер, который играет в режиссера: путь Бориса Дергачева
На ТНТ стартовал второй сезон сериала «Праздники», поставленный Дергачевым.
Написать
12 ноября 2024 13:36
