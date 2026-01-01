Menu
Knight Rider Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Knight Rider

  • Riverside International Raceway, 22255 Eucalyptus Avenue, Moreno Valley, California, USA
  • Covina, California, USA
  • Chicago, Illinois, USA
  • Stockton, California, USA
  • Burbank, California, USA
  • Canoga Park, Los Angeles, California, USA
  • Santa Clarita, California, USA
  • Courthouse Square, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Denver Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Six Points Texas, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Colonial Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • North Hollywood, Los Angeles, California, USA
  • Downtown, Los Angeles, California, USA

Iconic scenes & Locations

location
Hatteras St, Van Nuys, California, USA
Devon's Headquarters on Season 1
Greystone Park & Mansion - 905 Loma Vista Drive, Beverly Hills, California, USA
Devon's Headquarters on Season 2
1145 Arden Road, Pasadena, California, USA
Studio
Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
Opening intro scene - KITT driving on dry lake
Willcox Playa, Willcox, Arizona, USA
