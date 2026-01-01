Filming Locations: Knight Rider
- Riverside International Raceway, 22255 Eucalyptus Avenue, Moreno Valley, California, USA
- Covina, California, USA
- Chicago, Illinois, USA
- Stockton, California, USA
- Burbank, California, USA
- Canoga Park, Los Angeles, California, USA
- Santa Clarita, California, USA
- Courthouse Square, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Denver Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Six Points Texas, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Colonial Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- North Hollywood, Los Angeles, California, USA
- Downtown, Los Angeles, California, USA