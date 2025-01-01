Меню
Цитаты из сериала Тайный дневник девушки по вызову

Belle Эскортница, проститутка, кто угодно. Мне все равно, как ты меня называешь. Потому что в конце концов, я люблю секс и деньги. И мне нравится сосать большой толстый х#й, получать оргазм и наполнять себя. Это жизнь. И я ее живу.
Thug Итак... Я... Я думаю, что хочу это в классической позиции? Или нет?
Belle Ты нервничаешь?
Thug Да.
Belle Не стоит. Выражай свои желания. Будь свободен. Я вся твоя сегодня ночью. Делай со мной, что хочешь.
Thug Ладно. Я хочу... заняться с тобой сексом, пока ты не кончишь. Хочу взорвать твою киску от оргазма! Хочу заняться с тобой сзади и попробовать твои экскременты! Хочу, чтобы ты отсосала мне...
Belle ОК! Я поняла! Слушай... Как насчет начать с того, чтобы ты занялся со мной сексом сзади?
Belle Сегодня в расписании тройничок с другой эскортницей. Клиент специально попросил двойной минет, золотой душ и кончить на лицо. Ничего нового, хотя я едва ли девчонка-девочка. Но за деньги я готова на всё.
Наоми [Наоми делает Ашоку минет, пока Белла наблюдает за ними] Мы почти пришли? У меня коготь мастурбатора.
Белла Он никогда не кончает вовремя. Но почти готов.
Наоми Я уже 20 минут его трахаю, он должен был кончить уже дважды.
Белла Просто расслабься.
Наоми Мне нужно в туалет. Можешь продолжить?
Белла [Белла плюет на руку и начинает активно дрочить Ашоку] Я справлюсь. Аш, дорогой, мне нужно, чтобы ты кончил для меня. Ты хорошо постарался, ты очень хороший мальчик. Но я очень плохая девочка, и моё молоко заканчивается. По моей команде, мне нужно, чтобы ты кончил. Готов? Кончай!
Ашок [Ашок кончает] О боже! На#и мне, Белла!
Наоми Ты проглотила?
Belle Ничего себе. Похоже, мне придётся здорово развратничать.
Belle [Говоря в камеру] Я всегда была такой, как говорят, открытой. Пока другие девушки загорали на лавочках, я теряла девственность с моим 40-летним учителем химии. Но... Вы всё ещё не уверены, правда? Вы думаете, ну да, ей нравится секс. Но что насчёт клиентов? Как ты справляешься с толстыми, уродливыми, очевидными? Да это всего лишь упаковка. Если мне действительно противно подходить к клиенту, всегда выручает одна фраза: Извини... Ты напоминаешь мне слишком сильно моего папу.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Билли Пайпер
Билли Пайпер
Billie Piper
Beth Cordingly
Ace Bhatti
