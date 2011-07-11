Menu
Alphas 2011 - 2012 season 1

Alphas
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 July 2011
Production year 2011
Number of episodes 11
Runtime 7 hours 53 minutes
"Alphas" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Люди Альфа» зловещие сообщения приводят мужчину на крышу здания в центре мегаполиса. Там его поджидают снайперы, но выясняется, что герой обладает сверхъестественными способностями, которые позволяют ему отразить атаку. С этого момента он оказывается под бдительным присмотром доктора Ли Розен – специалиста Минобороны, который уже много лет изучает паранормальные явления и «супергероев» в их естественной среде обитания. Розен создает отряд из пяти человек, каждый из которых наделен удивительными, немыслимыми для человека силами. Вместе они должны бороться с себе подобными, вставшими на сторону тьмы.

"Alphas" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
11 July 2011
Cause & Effect
Season 1 Episode 2
18 July 2011
Anger Management
Season 1 Episode 3
25 July 2011
Rosetta
Season 1 Episode 4
1 August 2011
Never Let Me Go
Season 1 Episode 5
8 August 2011
Bill and Gary's Excellent Adventure
Season 1 Episode 6
15 August 2011
Catch and Release
Season 1 Episode 7
22 August 2011
A Short Time in Paradise
Season 1 Episode 8
29 August 2011
Blind Spot
Season 1 Episode 9
12 September 2011
The Unusual Suspects
Season 1 Episode 10
19 September 2011
Original Sin
Season 1 Episode 11
26 September 2011
