В 1-м сезоне сериала «Люди Альфа» зловещие сообщения приводят мужчину на крышу здания в центре мегаполиса. Там его поджидают снайперы, но выясняется, что герой обладает сверхъестественными способностями, которые позволяют ему отразить атаку. С этого момента он оказывается под бдительным присмотром доктора Ли Розен – специалиста Минобороны, который уже много лет изучает паранормальные явления и «супергероев» в их естественной среде обитания. Розен создает отряд из пяти человек, каждый из которых наделен удивительными, немыслимыми для человека силами. Вместе они должны бороться с себе подобными, вставшими на сторону тьмы.