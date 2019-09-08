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Постер к 2-му сезону сериала Не отпускай мою руку
Киноафиша Сериалы Не отпускай мою руку Сезоны Сезон 2

Elimi Bırakma
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 16
Продолжительность сезона 32 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Не отпускай мою руку»

Во 2-м сезоне сериала «Не отпускай мою руку» история Азры и Дженка продолжается. Наступает самый счастливый день в их жизни. Герои собираются связать свои судьбы у алтаря. Однако торжественный день превращается в настоящий кошмар, оставляя жениха и невесту наполненными болью. Решение, которое принял Дженк, становится началом новой эры как для Азры, так и для всей семьи Челен. Азра снова учится стоять на собственных ногах в новой жизни, полной сюрпризов и неожиданностей. Спустя год Азра и Дженк сталкиваются и ошеломленно смотрят друг на друга. Инцидент, который случился с Фериде, оказывается потрясением для них обоих.

Список серий 2-го сезона сериала «Не отпускай мою руку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 44 Episode 44
Сезон 2 Серия 1
8 сентября 2019
Серия 45 Episode 45
Сезон 2 Серия 2
15 сентября 2019
Серия 46 Episode 46
Сезон 2 Серия 3
22 сентября 2019
Серия 47 Episode 47
Сезон 2 Серия 4
29 сентября 2019
Серия 48 Episode 48
Сезон 2 Серия 5
6 октября 2019
Серия 49 Episode 49
Сезон 2 Серия 6
13 октября 2019
Серия 50 Episode 50
Сезон 2 Серия 7
20 октября 2019
Серия 51 Episode 51
Сезон 2 Серия 8
27 октября 2019
Серия 52 Episode 52
Сезон 2 Серия 9
5 ноября 2019
Серия 53 Episode 53
Сезон 2 Серия 10
12 ноября 2019
Серия 54 Episode 54
Сезон 2 Серия 11
19 ноября 2019
Серия 55 Episode 55
Сезон 2 Серия 12
26 ноября 2019
Серия 56 Episode 56
Сезон 2 Серия 13
3 декабря 2019
Серия 57 Episode 57
Сезон 2 Серия 14
10 декабря 2019
Серия 58 Episode 58
Сезон 2 Серия 15
17 декабря 2019
Серия 59 Episode 59
Сезон 2 Серия 16
24 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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