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Постер к 1-му сезону сериала Не отпускай мою руку
Киноафиша Сериалы Не отпускай мою руку Сезоны Сезон 1

Elimi Bırakma
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 43
Продолжительность сезона 86 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не отпускай мою руку»

В 1-м сезоне сериала «Не отпускай мою руку» молодая девушка по имени Азра отправилась учиться в Америку, чтобы стать профессиональным поваром, как и ее отец. Однажды в турецком аэропорту она столкнулась с молодым человеком из обеспеченной семьи. Их чемоданы перепутались. Выяснилось, что Дженк тоже учится в Соединенных Штатах. Эта встреча породила первую искру, которая впоследствии соединит их жизни вместе. Дальнейшие события в жизни Азры приведут к большему количеству пересечений с Дженком. Однако девушка будет винить своего нового знакомого во всем, через что ей приходится проходить.

Список серий 1-го сезона сериала «Не отпускай мою руку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
22 июля 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 августа 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 августа 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 сентября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 сентября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 сентября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 сентября 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
7 октября 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
14 октября 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 октября 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
28 октября 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
4 ноября 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
11 ноября 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
18 ноября 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
25 ноября 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
2 декабря 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
9 декабря 2018
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
16 декабря 2018
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
23 декабря 2018
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
30 декабря 2018
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
13 января 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
20 января 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
27 января 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
3 февраля 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
10 февраля 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
17 февраля 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
24 февраля 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
3 марта 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
10 марта 2019
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
17 марта 2019
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
24 марта 2019
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
7 апреля 2019
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
14 апреля 2019
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
21 апреля 2019
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
28 апреля 2019
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
5 мая 2019
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
12 мая 2019
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
19 мая 2019
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
26 мая 2019
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
2 июня 2019
График выхода всех сериалов
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