Physical: 100 (2023), season 1

Physical: 100 season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Physical: 100 Seasons Season 1
Physical: 100 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 9 hours 0 minute
"Physical: 100" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «100 атлетов» примет участие сто человек, абсолютно непохожих друг на друга. Они отличаются по полу, расе, физическим характеристикам и взглядам на жизнь. Но их объединяет страсть к спорту и желание продемонстрировать свои способности. Специально для них проект организует невообразимые испытания, в которых участникам предстоит проявить выносливость и силу воли. Задания становятся все сложнее, и у слабых игроков не будет шансов на победу, ведь остаются сильнейшие. Они продолжат соревноваться между собой, но лишь один станет лучшим и заберет 300 миллионов вон.

TV Show rating

7.6
Rate 15 votes
7.7 IMDb

Physical: 100 List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Pecking Order
Season 1 Episode 1
24 January 2023
Lose It and You Lose
Season 1 Episode 2
24 January 2023
One You Wish to Avoid
Season 1 Episode 3
31 January 2023
The Underdogs
Season 1 Episode 4
31 January 2023
The Uninvited Guests
Season 1 Episode 5
7 February 2023
The Weight of Survival
Season 1 Episode 6
7 February 2023
The Possibility of the Impossible
Season 1 Episode 7
14 February 2023
A Merciless Punishment
Season 1 Episode 8
14 February 2023
1/100
Season 1 Episode 9
21 February 2023
