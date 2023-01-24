В 1-м сезоне шоу «100 атлетов» примет участие сто человек, абсолютно непохожих друг на друга. Они отличаются по полу, расе, физическим характеристикам и взглядам на жизнь. Но их объединяет страсть к спорту и желание продемонстрировать свои способности. Специально для них проект организует невообразимые испытания, в которых участникам предстоит проявить выносливость и силу воли. Задания становятся все сложнее, и у слабых игроков не будет шансов на победу, ведь остаются сильнейшие. Они продолжат соревноваться между собой, но лишь один станет лучшим и заберет 300 миллионов вон.