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Постер к 1-му сезону телешоу Джейми Оливер: Готовим вместе
Киноафиша Сериалы Джейми Оливер: Готовим вместе Сезоны Сезон 1

Jamie Oliver: Together 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Джейми Оливер: Готовим вместе»

В 1-м сезоне шоу «Джейми Оливер: Готовим вместе» легендарный повар готовит удивительные блюда для своих близких. Для гастрономического праздника не нужен повод, хотя в программе также покажут приготовление пищи для рождественского стола. Шеф поделится рецептами мандаринового торта, мексиканского тако, ананасовых тарталеток с карамелью и многого другого. Все блюда легки в приготовлении, ведь Оливер считает, что драгоценное время лучше провести в другу друзей и родственников, чем у плиты. Зрителей ждут не только пошаговые инструкции готовки, но и множество лайфхаков, приоткрывающих завесу кулинарных тайн.

Список серий телешоу Джейми Оливер: Готовим вместе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1: Кростини с радужными помидорами, жареная баранина, панна-котта Episode 1: Rainbow Tomato Crostini, Roast Lamb, Panna Cotta
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2021
Эпизод 2: Средиземноморский лосось, картофель с лимоном, летний пудинг Episode 2: Mediterranean Salmon, Lemony Potatoes, Summer Pud
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2021
Эпизод 3: Мексиканские тако, свинина, приготовленная на медленном огне, семифреддо с шоколадом Episode 3: Mexican Tacos, Slow-Cooked Pork, Choc Semifreddo
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2021
Эпизод 4: Коктейли с креветками, пирог с заварным кремом, торт с мандариновой глазурью Episode 4: Prawn Cocktails, Quiche, Tangerine Drizzle Cake
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2021
Эпизод 5: Вегетарианское карри и пюре из манго с мятой Episode 5: Vegetarian Curries and Minted Mango Fro-Yos
Сезон 1 Серия 5
11 октября 2021
Эпизод 6: Стейк, картофель, тарталетки с карамелизированным ананасом Episode 6: Steak, Potatoes, Caramelised Pineapple Tartlets
Сезон 1 Серия 6
5 декабря 2021
Рождественская вечеринка Christmas Party
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2021
Рождественский ужин Christmas Dinner
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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