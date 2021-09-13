«Джейми Оливер: Готовим вместе» – настоящее представление от знаменитого на весь мир шефа, которое происходит на кухне. Оливер поделится рецептами любимых блюд и хитростями, которые пригодятся кулинару любого уровня, будь то домохозяйка или профессиональный повар. Каждый выпуск он будет заниматься гастрономической магией и сумеет вдохновить даже тех, кто равнодушен к готовке. Все блюда, которые будут показаны в программе, отличаются простым приготовлением, натуральными ингредиентами и необыкновенным вкусом. Джейми готовит их с любовью для своих друзей и членов семьи.