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Постер телешоу Джейми Оливер: Готовим вместе
1 постер
Киноафиша Сериалы Джейми Оливер: Готовим вместе

Джейми Оливер: Готовим вместе (2021 - …)

Jamie Oliver: Together 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность телешоу 6 часов 16 минут

О чем телешоу

«Джейми Оливер: Готовим вместе» – настоящее представление от знаменитого на весь мир шефа, которое происходит на кухне. Оливер поделится рецептами любимых блюд и хитростями, которые пригодятся кулинару любого уровня, будь то домохозяйка или профессиональный повар. Каждый выпуск он будет заниматься гастрономической магией и сумеет вдохновить даже тех, кто равнодушен к готовке. Все блюда, которые будут показаны в программе, отличаются простым приготовлением, натуральными ингредиентами и необыкновенным вкусом. Джейми готовит их с любовью для своих друзей и членов семьи.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейми Оливер
Джейми Оливер Presenter
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Джейми Оливер: Готовим вместе - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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