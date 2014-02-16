Успеть за 24 часа (2014 - 2016)

Александр Рогов считает: не нужно иметь много времени для того, чтобы выглядеть стильно. У каждой из героинь его проекта осталось совсем немного времени до важного события, будь то день рождения или годовщина знакомства с мужем. Каким бы ни был повод, девушки хотят встретить его красивыми, а «Успеть за 24 часа» поможет им в этом деле, которое кажется сложным только на первый взгляд. Известный стилист лично подберет участницам новый гардероб, а с прической и макияжем ему поможет команда профессионалов. В финале каждого выпуска героинь ждет невероятное преображение и встреча с близкими людьми в новом образе.