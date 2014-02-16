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Постер телешоу Успеть за 24 часа
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Успеть за 24 часа (2014 - 2016)

Uspet za 24 chasa 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 111 часов 12 минут

О чем телешоу

Александр Рогов считает: не нужно иметь много времени для того, чтобы выглядеть стильно. У каждой из героинь его проекта осталось совсем немного времени до важного события, будь то день рождения или годовщина знакомства с мужем. Каким бы ни был повод, девушки хотят встретить его красивыми, а «Успеть за 24 часа» поможет им в этом деле, которое кажется сложным только на первый взгляд. Известный стилист лично подберет участницам новый гардероб, а с прической и макияжем ему поможет команда профессионалов. В финале каждого выпуска героинь ждет невероятное преображение и встреча с близкими людьми в новом образе.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Рогов
Александр Рогов Александр Рогов, ведущий, стилист
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Успеть за 24 часа - Сезон 1 Сезон 1
2014, 42 эпизода
 
Успеть за 24 часа - Сезон 2 Сезон 2
2015, 48 эпизодов
 
Успеть за 24 часа - Сезон 3 Сезон 3
2016, 49 эпизодов
 
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