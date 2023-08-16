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Постер к 1-му сезону сериала Избранный
Киноафиша Сериалы Избранный Сезоны Сезон 1

The Chosen One 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Избранный »

В 1-м сезоне сериала «Избранный» в небольшом захудалом городке в южной части штата Калифорния со своей семьей живет мальчик по имени Джоди. Ему двенадцать лет, он дружит с местными ребятами и в целом ничем не отличается от своих сверстников. Но чем сильнее он взрослеет, тем больше странностей за ним замечают окружающие. Вода в чашке, которой коснулся паренек, превращается в чистейшее вино, а сбитый машиной голубь от его заботы внезапно оживает. Джоди творит библейские чудеса, подобно Иисусу Христу. Похоже, в Америке произошло Второе пришествие на Землю Божьего сына! Но справится ли обычный ребенок с таким бременем ответственности?

Список серий сериала Избранный График выхода всех сериалов
Сезон 1
Прибытие La llegada
Сезон 1 Серия 1
16 августа 2023
Чудеса? ¿Milagros?
Сезон 1 Серия 2
16 августа 2023
Пробуждение Despertar
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2023
Правда или ложь? ¿Verdad o mentira?
Сезон 1 Серия 4
16 августа 2023
Фе Fe
Сезон 1 Серия 5
16 августа 2023
Откровение Revelación
Сезон 1 Серия 6
16 августа 2023
График выхода всех сериалов
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