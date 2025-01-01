Постеры сериала «Избранные»

Во всем виноват Гагарин: из-за известного космонавта Гайдаю пришлось менять сцену в «Иване Васильевиче»

Агент без ограничений в «Следе»: кем был Майский до ФЭС и почему ему доверили самые опасные миссии

Что на самом деле произошло с Женей и его дочкой в финале «Бара "Один звонок"»: объясняем без загадок

«В пятницу завершим 1-й, в понедельник начнём 2-й»: почему создатели «Гарри Поттера» спешат со свежим сезоном – подсказка в «Очень странных делах»

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Приглашаем заглянуть в чужой кошелек: вспомните, сколько тратили герои 5 советских фильмов (тест)

Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму

«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)

За душу берет не только «Москва слезам не верит»: ИИ подобрал для вас еще 5 похожих фильмов СССР – у всех оценки не ниже 8.1