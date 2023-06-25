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Постер к 2-му сезону сериала Прежде чем умрем
Киноафиша Сериалы Прежде чем умрем Сезоны Сезон 2

Before We Die
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Прежде чем умрем»

Во 2-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» Ханна Свенссон и ее сын Кристиан были близки к тому, чтобы разрушить преступную сеть Давора Мимики, в которую удалось попасть Кристиану. Но ситуация вышла из-под контроля. Кристиан совершил побег за границу. Теперь Ханна должна найти того, кто в правоохранительных органах ведет двойную игру, чтобы ее сын смог вернуться домой. В скором времени Кристиан приехал назад. Чтобы защитить его, Ханна пытается внедриться в круг коррумпированных полицейских. Она должна принять непростое решение. Следует ли ей позволить Кристиану вовлечься в это дело, чтобы узнать, откуда была утечка информации?

Список серий сериала Прежде чем умрем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
25 июня 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
25 июня 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
25 июня 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 июня 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
25 июня 2023
График выхода всех сериалов
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