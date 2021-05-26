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Постер к 1-му сезону сериала Прежде чем умрем
Киноафиша Сериалы Прежде чем умрем Сезоны Сезон 1

Before We Die
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прежде чем умрем»

В 1-м сезоне сериала «Прежде чем умрем» сотрудник правоохранительных органов, который работал под прикрытием в мотоклубе, внезапно пропал. Женщина-детектив по имени Ханна вовлекается в расследование. Она пытается отыскать своего похищенного коллегу Свена и связаться с таинственной организацией «Инес». Вскоре выясняется, что Кристиан, сын Ханны, тоже связывается с гангстерской компанией на мотоциклах. Зато благодаря информации, полученной от Кристиана, полицейские узнали имя убийцы с ожогом на шее. Сидя вдвоем на кухне, Кристиан и Бланка Мимика начинают целоваться. Мимики и банда из мотоклуба оказываются связаны...

Список серий сериала Прежде чем умрем График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 мая 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 мая 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2021
График выхода всех сериалов
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