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Постер к 1-му сезону сериала Объяснялкины
Киноафиша Сериалы Объяснялкины Сезоны Сезон 1

Obyasnyalkiny 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Объяснялкины»

В 1-м сезоне сериала «Объяснялкины» в центре событий оказываются члены семейства Объяснялкиных. Однажды они получили приглашение от представителей современного стриминг-сервиса и заключили контракт на долгосрочный проект. Согласно условиям, Объяснялкины должны постоянно отвечать на вопросы своего ребенка. Главные герои и предположить не могли, что это окажется столь утомительным занятием. Они уже совершенно не рады, что ввязались в эту авантюру. Между тем вопросам малыша буквально нет конца и края. Его интересует абсолютно все. Проект является пародией на детские шоу об устройстве мира.

График выхода новых серий Объяснялкины 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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