В 1-м сезоне шоу «Выжить в Дубае» главными действующими лицами являются известные медиаперсоны и команда простых россиян. Оказывать поддержку на разных этапах состязаний им будут звездные ведущие – шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева. Согласно условиям конкурса, одна из команд поедет в шикарную пятизвездочную гостиницу, чтобы наслаждаться джакузи и роскошным баром, а вторая отправится в буквальном смысле выживать в зыбучие пески пустыни. Участниками народной команды стали герои из разных городов, которые никогда не выезжали за рубеж. В числе игроков команды звезд: Анна Хилькевич, Павел Мамаев, Наталья Рудова и другие.