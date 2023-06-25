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Постер к 1-му сезону телешоу Выжить в Дубае
Киноафиша Сериалы Выжить в Дубае Сезоны Сезон 1

Vyzhit v Dubae 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 24 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Выжить в Дубае»

В 1-м сезоне шоу «Выжить в Дубае» главными действующими лицами являются известные медиаперсоны и команда простых россиян. Оказывать поддержку на разных этапах состязаний им будут звездные ведущие – шоумен Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева. Согласно условиям конкурса, одна из команд поедет в шикарную пятизвездочную гостиницу, чтобы наслаждаться джакузи и роскошным баром, а вторая отправится в буквальном смысле выживать в зыбучие пески пустыни. Участниками народной команды стали герои из разных городов, которые никогда не выезжали за рубеж. В числе игроков команды звезд: Анна Хилькевич, Павел Мамаев, Наталья Рудова и другие.

Список серий телешоу Выжить в Дубае График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2023
Выпуск 02
Сезон 1 Серия 2
2 июля 2023
Выпуск 03
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2023
Выпуск 04
Сезон 1 Серия 4
16 июля 2023
Выпуск 05
Сезон 1 Серия 5
23 июля 2023
Выпуск 06
Сезон 1 Серия 6
30 июля 2023
Выпуск 07
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2023
Выпуск 08
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2023
Выпуск 09
Сезон 1 Серия 9
20 августа 2023
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
27 августа 2023
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
3 сентября 2023
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
10 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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