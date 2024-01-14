Во 2-м сезоне шоу «Выжить в…» продолжается противостояние двух команд — звездной и народной. Им предстоит столкнуться с двумя мирами Самарканда, которые максимально отличаются друг от друга. С одной стороны, участники погрузятся в атмосферу великолепной восточной сказки комплекса Silk Road Samarkand с шикарными гостиницами, разноцветными куполами, дворцами Вечного города и минаретами, упирающимися в облака. С другой – лагерь в горах, где участники погрузятся в настоящую Спарту. Они окажутся там без воды, пищи и удобств. Члены команд будут проходить множество испытаний и проверок на прочность. Выживать им предстоит ради того, чтобы получить приз в 10 000 000 рублей. Ведущими проекта вновь станут Ляйсан Утяшева и Павел Воля.