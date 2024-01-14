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Выжить в… (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Выжить в…
Киноафиша Сериалы Выжить в… Сезоны Сезон 2

Vyzhit v... 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Выжить в…»

Во 2-м сезоне шоу «Выжить в…» продолжается противостояние двух команд — звездной и народной. Им предстоит столкнуться с двумя мирами Самарканда, которые максимально отличаются друг от друга. С одной стороны, участники погрузятся в атмосферу великолепной восточной сказки комплекса Silk Road Samarkand с шикарными гостиницами, разноцветными куполами, дворцами Вечного города и минаретами, упирающимися в облака. С другой – лагерь в горах, где участники погрузятся в настоящую Спарту. Они окажутся там без воды, пищи и удобств. Члены команд будут проходить множество испытаний и проверок на прочность. Выживать им предстоит ради того, чтобы получить приз в 10 000 000 рублей. Ведущими проекта вновь станут Ляйсан Утяшева и Павел Воля.

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5.9 IMDb
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Список серий телешоу Выжить в… График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
14 января 2024
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
21 января 2024
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
28 января 2024
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
4 февраля 2024
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
11 февраля 2024
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
18 февраля 2024
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
25 февраля 2024
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2024
График выхода всех сериалов
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