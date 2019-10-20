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Постер к 1-му сезону сериала #мартимертв
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы #мартимертв Сезоны Сезон 1

#martyisdead
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 36 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «#мартимертв»

В 1-м сезоне сериала «#мартимёртв» история разворачивается вокруг дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом. Находясь на улице и переходя дорогу, молодой парень по имени Марти внезапно попадает под колеса фуры. Его отец шокирован случившимся. Ему сложно поверить в гибель своем юного сына. Чтобы известить друзей и приятелей молодого человека, мужчина решает воспользоваться его аккаунтом в известной социальной сети. Но с того момента, как герой открывает ноутбук сына, его жизнь переворачивается с ног на голову. Похоже, авария, в которой погиб Марти, вовсе не является трагической случайностью.

Список серий 1-го сезона сериала «#мартимертв» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 октября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 ноября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 ноября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 ноября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
1 декабря 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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