В 1-м сезоне сериала «#мартимёртв» история разворачивается вокруг дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом. Находясь на улице и переходя дорогу, молодой парень по имени Марти внезапно попадает под колеса фуры. Его отец шокирован случившимся. Ему сложно поверить в гибель своем юного сына. Чтобы известить друзей и приятелей молодого человека, мужчина решает воспользоваться его аккаунтом в известной социальной сети. Но с того момента, как герой открывает ноутбук сына, его жизнь переворачивается с ног на голову. Похоже, авария, в которой погиб Марти, вовсе не является трагической случайностью.