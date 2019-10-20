Это история о молодом человеке, с которым произошел несчастный случай, обернувшийся смертью главного героя. Марти попадает под колеса грузовой машины и погибает. Трагедия становится настоящим ударом для его отца. Мужчина раздумывает о том, как сообщить ужасное известие приятелям сына, и решает сделать это через его аккаунт в популярной социальной сети. Но когда герой попадает на страницу Марти, он выясняет, что многого не знал о своем собственном ребенке. Похоже, гибель подростка – не случайность...