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Постер сериала #мартимертв
Постер сериала #мартимертв
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы #мартимертв

#мартимертв (2019 - 2019)

#martyisdead 18+
Год выпуска 2019
Страна Чехия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал MALL.TV
Продолжительность сериала 1 час 36 минут

О чем сериал

Это история о молодом человеке, с которым произошел несчастный случай, обернувшийся смертью главного героя. Марти попадает под колеса грузовой машины и погибает. Трагедия становится настоящим ударом для его отца. Мужчина раздумывает о том, как сообщить ужасное известие приятелям сына, и решает сделать это через его аккаунт в популярной социальной сети. Но когда герой попадает на страницу Марти, он выясняет, что многого не знал о своем собственном ребенке. Похоже, гибель подростка – не случайность... 

#мартимертв - трейлер
#мартимертв  трейлер
В ролях
В ролях
Якуб Немчок
Ян Грандмэн
Петра Бучкова
Матей Гавелка
Андрей Полак
Ян Задражил
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Сезоны
#мартимертв - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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